65-летний кольчугинец, желая подзаработать, фиктивно прописал у себя 10 иностранцев

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-25T17:26:20+03:00

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В сентябре текущего года возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранцев в Кольчугинском и Судогодском районах. По данным УМВД, 65-летний кольчугинец с октября 2018 года по август 2019-го направил в отдел по вопросам миграции десять уведомлений о приезде иностранцев, которые прибыли в Россию на заработки. Ни одному крышу над головой мужчина не предоставил. В Судогодском районе 54-летняя жительница "прописала" шесть иностранцев в своей квартире. Но гости так и не погостили у женщины.

Перед судом предстанут по этой же статье 26-летняя и 40-летняя гороховчанки. Если первая не предоставила жилье одному иностранцу, то вторая - пятерым.

ИСТОЧНИК KP.RU