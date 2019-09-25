В ночь на 27 сентября на Пекинке ограничат движение из-за монтажа надземного перехода

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-25T16:43:44+03:00

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В ночь с 26 на 27 сентября на трассе М-7 «Волга» будет на короткое время ограничено движение. Ограничение вводится на участке со 162 по 184 километр дороги. В это время в районе поворота на Колокшу будут устанавливать надземный пешеходный переход через трассу.

Напомним, 24 сентября при ликвидации левых поворотов с Пекинки в сторону поселка Ставрово и введения новой схемы движения на трассе был ликвидирован пешеходный переход, которым пользовались жители трех деревень. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород убрали светофор и «зебру» и поставили отбойники посередине дороги, тем самым лишив местных жителей пути к остановке автобуса. После взрыва народного возмущения надземный переход вернули через сутки, а теперь дорожники готовы смонтировать пролетный надземных переход.

Работы начнутся в 23.00 26 сентября и продлятся до 02:10 27 сентября. В это время движение по участку трассы временно ограничат: проезжая часть в сторону Владимира будет сужена до 1 полосы. Максимальная скорость – 60 км/ч. Полностью движение будет приостановлено с 0:00 до 0:40.

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород предлагают возможный вариант объезда через Лакинск, Курилово, Ставрово и Бабаево.

ИСТОЧНИК KP.RU