Владимирские депутаты утвердили новый генплан

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-25T16:04:25+03:00

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Изменения в генплан Владимира утвердили народные избранники на очередном заседании горсовета, прошедшем 25 сентября. Согласно изменениям, около лесопарка «Дружба» все же появятся многоэтажки – их построят на лугу за оврагом, около совхоза «Вышка». По мнению чиновников, там все давно заросло бурьяном, а кроме того, эта территория не относится к парку и не охраняется. Как объясняют в администрации, в ближайшие годы городу потребуется еще шесть миллионов квадратных метров жилья, а многоэтажки в развивающемся микрорайоне помогут хотя бы частично решить эту проблему. Общественники, пытавшиеся защитить луг, где летом с удовольствием гуляют, а зимой катаются на лыжах владимирцы, не смогли отстоять земли. В Дирекции особо охраняемых природных территорий тоже настаивают, что уникальный природный ландшафт нужно сохранить. И несмотря на утвержденный генплан прдлагают изменить статус этого участка, а для этого – провести общественные слушания. Все документы уже направили в городскую администрацию и теперь ждут решения чиновников. Бурные дискуссии вызвали и сады около ДТЮ, где в перспективе не только появится парк, но три гектара офисно-деловой застройки. Что именно появится на этой площади пока неясно, но планируется, что это будут не торговые центры, а парковка, кафе и туалеты.

ИСТОЧНИК KP.RU