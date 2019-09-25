2019-09-25T15:56:59+03:00
Общество

В Вязниках маму и бабушку подозревают в истязании малюток-двойняшек

6-летние дети даже сбежали к папе за защитой
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет передал в суд дело об истязании двух 6-летних детей. Причем в побоях обвиняются 25-летняя мама и 43-летняя бабушка.

Напомним, в августе 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что пропали два 6-летних ребенка: девочка и мальчик. В результате розысков детей нашли в районе проживания их отца. Когда следователь Следкома стал спрашивать детей, почему те ушли, выяснилось, что те сбежали от мамы и бабушки.

По версии следствия, женщины воспитывали малюток в строгости. За любую провинность использовали физическую силу. Только в июле мама и бабушка неоднократно подвергали малышей побоям. Рассыпанный сахарный песок, порча обоев, уход из дома к бабушке по линии отца и иные поступки становились причиной для наказания. В поисках защиты малыши и отправились искать папу, который проживает отдельно от семьи, но принимает участие в воспитании двойняшек. При осмотре эксперт зафиксировал на телах детей кровоподтеки и ссадины.

По настоянию следователя, на время выяснения всех деталей малыши проживали с папой. А позже, когда семью поставили на учет в органах опеки, вернули маме. Женщина заверила в том, что впредь не будет бить малюток. Бабушка при этом съехала на старую квартиру, пообещав помогать семье, но не вмешиваться в процесс воспитания внуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирца арестовали на двое суток за нецензурную брань на железнодорожном вокзале
65-летний кольчугинец, желая подзаработать, фиктивно прописал у себя 10 иностранцев
В ночь на 27 сентября на Пекинке ограничат движение из-за монтажа надземного перехода
Владимирские депутаты утвердили новый генплан
Чиновники администрации Гусь-Хрустального района скрывали свои доходы
За убийство разделочной доской владимирца осудили на 11 лет
Мужчина, разославший интимные снимки своей бывшей, погиб в пожаре
Ковровчанин не довел свой преступный замысел до конца, потому что уснул
Ковровчанка завоевала серебряную медаль чемпионата мира в дисциплине "грепплинг-ги"
В Радужном закрыли микрофинансовую организацию, потому что она работала без разрешения администрации города
В Петушинском районе столкнулись и загорелись две фуры
В выходные во Владимире откроется сельскохозяйственная ярмарка
Владимирцы стали отказываться от страхования жизни
В Муроме бывшая директор детсада за присвоение почти полумиллиона рублей получила 2,5 года условно
Объезд Бараков готов на 95 процентов
За сутки во Владимирской области сгорели три частных дома и магазин
На ковровской дороге автомобилист нанес 13 ударов знакомому режущим предметом
В ближайшие выходные владимирское "Торпедо" и ФК "Муром" сыграют между собой
Комитет экономического развития Владимирской области возглавил Евгений Сокольских
25 сентября в Суздальском районе откроют метеолокатор нового поколения
Глава Т Плюс: долги коммунальных организаций размером 179,5 млн руб. ставят под угрозу качество жизни людей
В 2019 году в больницы Владимирской области закупили современного оборудования на почти 200 миллионов рублей
Житель Суздальского района нарвал рюкзак конопли с поля, где ее выросло почти гектар
В Камешково при пожаре в жилом доме сгорел мужчина
Гороховчанка инсценировала кражу, чтобы не прогневать мать