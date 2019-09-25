В Вязниках маму и бабушку подозревают в истязании малюток-двойняшек

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-25T15:56:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет передал в суд дело об истязании двух 6-летних детей. Причем в побоях обвиняются 25-летняя мама и 43-летняя бабушка.

Напомним, в августе 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что пропали два 6-летних ребенка: девочка и мальчик. В результате розысков детей нашли в районе проживания их отца. Когда следователь Следкома стал спрашивать детей, почему те ушли, выяснилось, что те сбежали от мамы и бабушки.

По версии следствия, женщины воспитывали малюток в строгости. За любую провинность использовали физическую силу. Только в июле мама и бабушка неоднократно подвергали малышей побоям. Рассыпанный сахарный песок, порча обоев, уход из дома к бабушке по линии отца и иные поступки становились причиной для наказания. В поисках защиты малыши и отправились искать папу, который проживает отдельно от семьи, но принимает участие в воспитании двойняшек. При осмотре эксперт зафиксировал на телах детей кровоподтеки и ссадины.

По настоянию следователя, на время выяснения всех деталей малыши проживали с папой. А позже, когда семью поставили на учет в органах опеки, вернули маме. Женщина заверила в том, что впредь не будет бить малюток. Бабушка при этом съехала на старую квартиру, пообещав помогать семье, но не вмешиваться в процесс воспитания внуков.

ИСТОЧНИК KP.RU