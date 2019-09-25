За убийство разделочной доской владимирца осудили на 11 лет

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-25T14:36:06+03:00

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В ночь с 27 на 28 марта 2018 года двое мужчин выпивали. Между ними произошел конфликт, и один начал избивать другого. Сначала обидчик бил своего товарища руками, а потом в прыжке ударил его ногами в лицо. Затем добил его деревянной разделочной доской. Потерпевший скончался на месте от механической асфиксии. Очевидцем происшествия стала гражданская жена злоумышленника. Они с помощью еще двух знакомых поместили тело в шифоньер и вывезли в заранее арендованный гараж, а позже вывезли труп на пустырь, где закопали.

Злоумышленник свою вину не признал, но гособвинитель предоставил суду исчерпывающие доказательства. Суд назначил владимирцу наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU