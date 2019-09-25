2019-09-25T14:36:06+03:00
Происшествия

За убийство разделочной доской владимирца осудили на 11 лет

Убийца вместе со своей гражданской женой спрятали труп в шифоньере
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь с 27 на 28 марта 2018 года двое мужчин выпивали. Между ними произошел конфликт, и один начал избивать другого. Сначала обидчик бил своего товарища руками, а потом в прыжке ударил его ногами в лицо. Затем добил его деревянной разделочной доской. Потерпевший скончался на месте от механической асфиксии. Очевидцем происшествия стала гражданская жена злоумышленника. Они с помощью еще двух знакомых поместили тело в шифоньер и вывезли в заранее арендованный гараж, а позже вывезли труп на пустырь, где закопали.

Злоумышленник свою вину не признал, но гособвинитель предоставил суду исчерпывающие доказательства. Суд назначил владимирцу наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирца арестовали на двое суток за нецензурную брань на железнодорожном вокзале
65-летний кольчугинец, желая подзаработать, фиктивно прописал у себя 10 иностранцев
В ночь на 27 сентября на Пекинке ограничат движение из-за монтажа надземного перехода
Владимирские депутаты утвердили новый генплан
В Вязниках маму и бабушку подозревают в истязании малюток-двойняшек
Чиновники администрации Гусь-Хрустального района скрывали свои доходы
Мужчина, разославший интимные снимки своей бывшей, погиб в пожаре
Ковровчанин не довел свой преступный замысел до конца, потому что уснул
Ковровчанка завоевала серебряную медаль чемпионата мира в дисциплине "грепплинг-ги"
В Радужном закрыли микрофинансовую организацию, потому что она работала без разрешения администрации города
В Петушинском районе столкнулись и загорелись две фуры
В выходные во Владимире откроется сельскохозяйственная ярмарка
Владимирцы стали отказываться от страхования жизни
В Муроме бывшая директор детсада за присвоение почти полумиллиона рублей получила 2,5 года условно
Объезд Бараков готов на 95 процентов
За сутки во Владимирской области сгорели три частных дома и магазин
На ковровской дороге автомобилист нанес 13 ударов знакомому режущим предметом
В ближайшие выходные владимирское "Торпедо" и ФК "Муром" сыграют между собой
Комитет экономического развития Владимирской области возглавил Евгений Сокольских
25 сентября в Суздальском районе откроют метеолокатор нового поколения
Глава Т Плюс: долги коммунальных организаций размером 179,5 млн руб. ставят под угрозу качество жизни людей
В 2019 году в больницы Владимирской области закупили современного оборудования на почти 200 миллионов рублей
Житель Суздальского района нарвал рюкзак конопли с поля, где ее выросло почти гектар
В Камешково при пожаре в жилом доме сгорел мужчина
Гороховчанка инсценировала кражу, чтобы не прогневать мать