Ковровчанин не довел свой преступный замысел до конца, потому что уснул

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-25T11:47:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В июле 2019 года ковровчанин решил ограбить гараж. Сорвав замок, мужчина проник вовнутрь и украл скутер, мотоцикл, шуруповерт и удочку. Унес он только часть похищенного, скутер и мотоцикл припрятал недалеко от места преступления, чтобы забрать потом. Но, придя домой, воришка уснул. За это время хозяин гаража обнаружил пропажу и пошел в полицию. Сумма ущерба составила 113 тысяч рублей. Правоохранители нашли и припрятанный транспорт, и шуруповерт с удочкой. По сообщению УМВД по Владимирской области, чуть позже выяснилось, что ковровчанин причастен к грабежу. Месяцем ранее мужчина во время конфликта ударил другого местного жителя и похитил у него три тысячи рублей. В обоих преступлениях ковровчанин сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU