2019-09-25T11:47:34+03:00
Общество

Ковровчанин не довел свой преступный замысел до конца, потому что уснул

После кражи мужчина забрал только часть награбленного, остальное спрятал и уснул
Елена Масленникова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В июле 2019 года ковровчанин решил ограбить гараж. Сорвав замок, мужчина проник вовнутрь и украл скутер, мотоцикл, шуруповерт и удочку. Унес он только часть похищенного, скутер и мотоцикл припрятал недалеко от места преступления, чтобы забрать потом. Но, придя домой, воришка уснул. За это время хозяин гаража обнаружил пропажу и пошел в полицию. Сумма ущерба составила 113 тысяч рублей. Правоохранители нашли и припрятанный транспорт, и шуруповерт с удочкой. По сообщению УМВД по Владимирской области, чуть позже выяснилось, что ковровчанин причастен к грабежу. Месяцем ранее мужчина во время конфликта ударил другого местного жителя и похитил у него три тысячи рублей. В обоих преступлениях ковровчанин сознался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина, разославший интимные снимки своей бывшей, погиб в пожаре
Ковровчанка завоевала серебряную медаль чемпионата мира в дисциплине "грепплинг-ги"
В Радужном закрыли микрофинансовую организацию, потому что она работала без разрешения администрации города
В Петушинском районе столкнулись и загорелись две фуры
В выходные во Владимире откроется сельскохозяйственная ярмарка
Владимирцы стали отказываться от страхования жизни
В Муроме бывшая директор детсада за присвоение почти полумиллиона рублей получила 2,5 года условно
Объезд Бараков готов на 95 процентов
За сутки во Владимирской области сгорели три частных дома и магазин
На ковровской дороге автомобилист нанес 13 ударов знакомому режущим предметом
В ближайшие выходные владимирское "Торпедо" и ФК "Муром" сыграют между собой
Комитет экономического развития Владимирской области возглавил Евгений Сокольских
25 сентября в Суздальском районе откроют метеолокатор нового поколения
Глава Т Плюс: долги коммунальных организаций размером 179,5 млн руб. ставят под угрозу качество жизни людей
В 2019 году в больницы Владимирской области закупили современного оборудования на почти 200 миллионов рублей
Житель Суздальского района нарвал рюкзак конопли с поля, где ее выросло почти гектар
В Камешково при пожаре в жилом доме сгорел мужчина
Гороховчанка инсценировала кражу, чтобы не прогневать мать