2019-09-25T11:42:04+03:00
Спорт

Ковровчанка завоевала серебряную медаль чемпионата мира в дисциплине "грепплинг-ги"

Эта разновидность джиу-джитсу построена на том, чтобы закончить бой досрочно
Алексей СУХОВ
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предоставлено департаментом спорта.предоставлено департаментом спорта.
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Ковровская спортсменка Дарья Николаева выиграла серебряную медаль в весовой категории "71+" на чемпионате мира по спортивной борьбе в дисциплине "грепплинг-ги". Турнир проходил с 14 по 22 сентября в столице Казахстана Нур-Султане.

В весовой категории Николаевой выступали семь человек. Дарья провела пять схваток, одержав победу в четырех из них.

Грепплинг - это вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джитсу. Данная борьба построена на стремлении закончить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приёма. Другой отличительной чертой грэпплинга является форма. Одежда спортсмена состоит из шорт и рашгарда (обтягивающей футболки с коротким и длинным рукавом). Важно, что одежда должна полностью прилегать к телу, чтобы во время схватки не давать никому преимущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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