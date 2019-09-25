В Радужном закрыли микрофинансовую организацию, потому что она работала без разрешения администрации города
Город Радужный - город закрытый, поэтому в этом территориальном образовании действуют особые правила, в том числе и для ведения бизнеса. Все организации, зарегистрированные за пределами города, имеют право осуществлять предпринимательскую деятельность в Радужном только в том случае, если на это есть согласие от органов местного самоуправления. Прокурорская проверка показала, что микрофинансовая организация такого разрешения не получала. Представители надзорного ведомства признали деятельность этой компании незаконной и обратились в суд с требованием ее закрыть, а руководителя привлечь к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU