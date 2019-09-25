В Петушинском районе столкнулись и загорелись две фуры

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-25T11:22:45+03:00

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Авария произошла около 6.30 утра 25 сентября на 97-м километре трассы М-7 «Волга». Это Петушинский район, Пекинка в районе Киржача. По предварительным данным, одна из фур, «Мерседес», стояла на обочине, когда в нее врезалась другая, принадлежащая датскому перевозчику MAERSK. Вторая фура двигалась в сторону Владимира, и, очевидно, водитель не справился с управлением.

От удара вспыхнул двигатель одной из фур, начался пожар, который охватил кабину врезавшейся фуры. Водитель успел выбраться из кабины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, сообщение о ДТП в Петушинском районе на 97 километре федеральной трассы поступило в 06.42. В результате ДТП пострадавших и погибших нет. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 15 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU