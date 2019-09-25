2019-09-25T10:53:25+03:00
Общество

В выходные во Владимире откроется сельскохозяйственная ярмарка

Она будет работать месяц
Анна ДЕКТЯРЕВА
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В субботу, 28 сентября, во Владимире открывается самая крупная в городе сельскохозяйственная выставка-ярмарка. На ней жители города смогут купить овощи, фрукты и прочие продукты (включая молоко и молочные продукты) непосредственно у производителей. Осень - время делать запасы на зиму, поэтому сельские, крестьянские и фермерские хозяйства повезут во Владимир выращенный и собранный урожай, а жители города смогут все это купить и завалить всю квартиру мешками с картошкой, капустой и свеклой.

Ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции от производителей будет работать на улице Василисина, в районе дома №15, в выходные дни в период с 28 сентября по 27 октября 2019 года.

За организацию ярмарки отвечает муниципальное унитарное предприятие «Владимирский центральный рынок». Вся продукция будет проходить ветеринарный и фитосанитарный контроль в Россельхознадзоре и Центре ветеринарии Владимирской области.

Торговать на ярмарке будут и крупные хозяйства, и частники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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