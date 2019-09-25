В Муроме бывшая директор детсада за присвоение почти полумиллиона рублей получила 2,5 года условно

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-25T09:32:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-директор одного из казенных учреждений города Мурома за мошенничество получила всего два с половиной года условно с испытательным сроком год и шесть месяцев. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, муромлянка, занимая высокую должность, на бумаге трудоустраивала своих знакомых на должности воспитателей и руководителя службы сопровождения, которым регулярно начислялась зарплата. На самом же деле новые сотрудники на работе не появлялись, а их деньги бывшая директор присваивала себе. Таким образом женщина смогла подзаработать 495 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU