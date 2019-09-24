За сутки во Владимирской области сгорели три частных дома и магазин

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-24T17:29:00+03:00

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Во Владимирской области за сутки сгорели три частных дома в разных районах. Первым, около 6 часов утра 24 сентября, загорелся деревянный одноэтажный дом в городе Коврове, по адресу: ул. Матросова, д. 20. Тушить огонь выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона, всего - 4 единицы техники и 14 человек. Сгорела крыша и половина жилых помещений, общая площадь пожара составила 81 кв. м, однако никто не погиб.

Около 11 часов утра вспыхнул деревянный одноэтажный дом в Камешково, на улице Победы, д. 28. Хотя здесь общая площадь пожара была небольшой, всего 2 квадратных метра, но в огне и дыму погиб человек. Его личность устанавливается.

А в 11-19 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в селе Чаадаево Муромского района. На улице Лакино горел одноэтажный дом № 53. Здесь огонь полыхал мощно, выгорело 60 квадратных метров - практически весь дом. К счастью, пострадавших нет.

А накануне,23 сентября, между часом и двумя часами ночи в Александровском районе в Карабаново загорелся продуктовый магазин. Сгорело всего 5 квадратных метров площади, никто не пострадал.

Сотрудники МЧС напоминают - начались холода, будьте крайне внимательны при подключении отопительных приборов и использовании печного отопления!

ИСТОЧНИК KP.RU