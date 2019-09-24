На ковровской дороге автомобилист нанес 13 ударов знакомому режущим предметом

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-24T17:26:01+03:00

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Ковровским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Петушинского района. В ночь на 6 октября 2011 года он и его знакомый находились на трассе М-7 «Москва-Уфа» в Ковровском районе. Между ними произошел конфликт. Ранее судимый мужчина достал из своей машины режущий предмет - суд так и не установил, что он взял в руки - и набросился на знакомого. Пострадавший получил удары в шею и 13 ударов в туловище. Из-за полученных ранений потерпевший упал на землю, потеряв сознание. Житель Петушинского района думал, что он мертв, и уехал. Но благодаря своевременной помощи медиков мужчина остался жив.

Подсудимый вину признал частично и утверждал об отсутствии умысла на убийство. Суд назначил ему 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU