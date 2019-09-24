В ближайшие выходные владимирское "Торпедо" и ФК "Муром" сыграют между собой

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-24T16:32:11+03:00

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В одиннадцатом туре чемпионата России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы "Запад" владимирское "Торпедо" встречается с соседями из "Мурома". Эта встреча состоится 29 сентября на Большой спортивной арене стадиона и начнётся в 16 часов.

Напоминаем болельщикам, что стоимость билета на матч в этом сезоне составляет 150 рублей, но дети до 12 лет в сопровождении родителей допускаются на стадион бесплатно. Также по решению клуба в этом сезоне право бесплатного входа на матчи с участием владимирского "Торпедо" получают все девушки и женщины.

Кассы стадиона "Торпедо" открываются за час до начала игры. Просим вас заблаговременно приходить на арену во избежание очередей перед первым свистком арбитра. Продажа билетов в данный момент по техническим причинам осуществляется только за наличный расчёт.

ИСТОЧНИК KP.RU