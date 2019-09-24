25 сентября в Суздальском районе откроют метеолокатор нового поколения

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-24T15:12:20+03:00

Он должен помочь спасателям быстрее и точнее узнавать о природных стихийных бедствиях

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25 сентября в селе Старый Двор Суздальского района состоится открытие метеорологического радиолокатора нового поколения.

Он должен помочь специальных службам региона быстрее получать информацию об ухудшении погодных условий. Локатор будет обеспечивать погодными данными органы управления воздушным движением, метеорологических служб гражданской авиации и Министерства обороны, МЧС, прогностических органов Росгидромета, диспетчерских служб ЖКХ крупных городов и промышленных центров, предприятий энергетики, речного, морского, автомобильного и железнодорожного транспорта, а также других потребителей радиолокационной метеоинформации.

ИСТОЧНИК KP.RU