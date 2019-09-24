2019-09-24T11:27:42+03:00
Общество

Гороховчанка инсценировала кражу, чтобы не прогневать мать

Теперь ей придется предстать перед судом за ложный донос
Елена Масленникова
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Весной этого года жительница Гороховецкого района сообщила в полицию о том, что ее дом ограбили. Пропали 15 тысяч рублей. Когда правоохранители приехали, в доме они обнаружили беспорядок. Но через несколько дней в ходе опроса женщина призналась, что кражу она инсценировала, чтобы не прогневать мать. Последней обвиняемая рассказала, что накопила деньги на ремонт, но на самом деле никаких средств она не собирала. 28-летняя дочь придумала кражу, чтобы мать поверила, что деньги у нее украли. Для этого она даже сорвала навесной замок на входной двери дома и разбросала вещи. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, за ложный донос местной жительнице придется предстать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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