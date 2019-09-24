Владимирцы утверждают, что им хватает на жизнь

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-24T10:46:47+03:00

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То ли запросы у нас невелики, то ли владимирцы любят прибедняться, а на самом деле хорошо живут - но по рейтингу, составленному аналитиками портала недвижимости Domofond.ru город Владимир находится на 48 месте среди 200 крупных городов России по удовлетворенности соотношением доходов и стоимости жизни.

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч жителей России. Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Вообще в целом результаты не радужные: средний балл, который выставили россияне соотношению своих доходов и расходов, равен 3,9 из 10. То есть довольно низкий. Владимирцы оценили свой уровень жизни чуть выше среднего - в 4,2 балла. Кстати, в прошлом году оценка была 4,6 балла, так что нельзя сказать, что «жить стало лучше, жить стало веселей».

Но 48 место из 200 городов - это не так уж плохо. Город Ковров, скажем, на 95 месте, а Муром и вовсе на 131-м. Так что жить в областной столице все-таки выгоднее и комфортнее, чем в райцентрах.

ИСТОЧНИК KP.RU