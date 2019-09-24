Во Владимире на улице Северной женщина пыталась скинуть мужчину с балкона

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-24T10:18:31+03:00

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Информация появилась сегодня в паблике "ЧП Владимир. Что произошло?" Вконтакте. Очевидец рассказал, что ЧП произошло около 8 утра на улице Северная, 2. "Женщина в неадекватном состоянии хотела выкинуть с балкона мужчину, который потом висел на краю балкона. Женщину удалось задержать." Кстати, на фотографиях висящего вниз головой мужчину, тоже не видно. В пресс-службе УМВД по Владимирской области подтвердили, что сегодня утром им поступало сообщение о конфликте между мужчиной и женщиной на балконе в одной из многоэтажек. Ближайший отряд ППС был отправлен по указанному адресу. Но когда полицейские приехали, пара уже, видимо, скандалить прекратила. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU