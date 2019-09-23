16-летний подросток не смог выбраться из болота: он погиб

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-23T17:38:06+03:00

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21 сентября 2019 года 16-летний местный житель поехал в соседний населенный пункт, чтобы встретиться с друзьями. Перед возвращением домой, он решил прогуляться, но с прогулки не вернулся. На следующее утро мама стала разыскивать 16-летнего сына. К поискам подключились друзья, которые прочесывали местность на мотоциклах. Несовершеннолетнего обнаружили у берега пруда без признака жизни. По предварительным выводам следствия, в темное время суток подросток забрел в лес и упал в пруд с болотистой прибрежной полосой, откуда не смог выбраться. Следователь СК России всесторонне исследует обстоятельства произошедшего.

16-летний местный житель воспитывался в хорошей семье, учился в колледже и был очень внимательным по отношению к людям.

ИСТОЧНИК KP.RU