45 тысяч жителей Владимирской области привились от гриппа с начала прививочного сезона

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-23T16:04:35+03:00

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Как и в прошлые годы, именно у "Глобуса" люди предпочитают прививаться от гриппа, чтобы не стоять в очередях в поликлиниках. Прививку от гриппа в мобильном медицинском комплексе сделали уже более 3300 человек. Вакцинация здесь продолжится до 13 октября.

Всего же в преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ планируется вакцинировать 45 процентов населения региона – это 630 тысяч человек. Именно столько человек, по данным статистики, необходимо, чтобы создать иммунологический барьер на пути вируса и избежать эпидемии в области.

Напомним, что бесплатной иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок подлежат дети с шестимесячного возраста, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет. Для того чтобы привиться от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU