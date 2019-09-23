Во Владимире школьники, которые состоят на учете в наркодиспансере, угнали машину и врезались в дерево

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-23T15:25:44+03:00

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В Следственном комитете возбудили уголовное дело на 15 и 16-летних подростков и их 19-летнего приятеля.

По данным СК, ночью 30 июля 2019 года несовершеннолетние с приятелем выпивали. Решив продолжить «отдых», они решили добыть денег и пошли по улицам города искать машины, чтобы залезть в них. После неудачных попыток парни увидели «ВАЗ-2110», сели туда и начали кататься по городу. Но прокатались недолго - врезались в дерево и сбежали с места ДТП.

Выяснилось, что несовершеннолетние воспитываются в неблагополучных семьях, состоят на различных учетах, уже привлекались к административной и уголовной ответственности. Оба школьника с малолетнего возраста наблюдаются в наркологическом диспансере.

Следователь СК России обратится в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы оценить качество и эффективность индивидуальной программы социальной реабилитации школьников и их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU