Во Владимире пройдут "Поединки хоров"

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-23T15:02:02+03:00

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24 сентября в Доме культуры молодежи города Владимира пройдет финальный этап областного конкурса вокальных коллективов учреждений социального обслуживания и общественных организаций граждан пожилого возраста «Поединки хоров».

В финал «Поединков» вышли 18 коллективов – победителей отборочных туров, прошедших в городах и районах региона. Жюри подведет итоги конкурса и назовёт имена лауреатов I, II и III степеней, а также обладателей специальных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU