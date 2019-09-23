Во Владимире пройдут "Поединки хоров"
Мероприятие состоится 24 сентября в 11 утра
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24 сентября в Доме культуры молодежи города Владимира пройдет финальный этап областного конкурса вокальных коллективов учреждений социального обслуживания и общественных организаций граждан пожилого возраста «Поединки хоров».
В финал «Поединков» вышли 18 коллективов – победителей отборочных туров, прошедших в городах и районах региона. Жюри подведет итоги конкурса и назовёт имена лауреатов I, II и III степеней, а также обладателей специальных призов.
ИСТОЧНИК KP.RU