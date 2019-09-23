2019-09-23T14:04:33+03:00
Общество

20-летний житель Юрьев-Польского угнал «Калину» и опрокинулся на ней в кювет

Молодой человек был пьян
Елена Масленникова
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16 сентября в Юрьев-Польском районе в полицию обратился местный житель и сообщил, что у него украли автомобиль. Свою «Калину» мужчина припарковал у дома, а через несколько часов обнаружил, что ее нет.

По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, правоохранители нашли похищенный автомобиль в кювете. В этот же день задержали и угонщинка. Им оказался 20-летний местный житель. Воришка рассказал, что совершал преступление, находясь «под градусом». Молодому человеку может грозить в том числе лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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