20-летний житель Юрьев-Польского угнал «Калину» и опрокинулся на ней в кювет
Молодой человек был пьян
Изменить размер текста:
16 сентября в Юрьев-Польском районе в полицию обратился местный житель и сообщил, что у него украли автомобиль. Свою «Калину» мужчина припарковал у дома, а через несколько часов обнаружил, что ее нет.
По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, правоохранители нашли похищенный автомобиль в кювете. В этот же день задержали и угонщинка. Им оказался 20-летний местный житель. Воришка рассказал, что совершал преступление, находясь «под градусом». Молодому человеку может грозить в том числе лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU