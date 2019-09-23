Более 4 тысяч владимирцев участвовали в 15-м "Кроссе нации"

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-23T11:29:46+03:00

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21 сентября во Владимире в очередной раз прошел "Кросс нации". В этом году бежали в Загородном парке. Для легкоатлетов были организованы забеги на дистанции 1, 2 и 4 км.

На этот раз в забеге приняли участие более 4 тысяч горожан. Среди легкоатлетов было немало тех, кто две недели назад принимал участие во владимирском полумарафоне "Золотые ворота". Кстати, 4 км пробежал губернатор Владимир Сипягин. В соревнованиях на дистанции в 1 км среди девочек 2008 года и моложе победила София Пикунова. Среди мальчиков - Кирилл Платов. В возрастной группе 2006-2007 годов рождения первое место у девочек заняла Марина Александрова, у мальчиков - Кирилл Цветков. В категории 2004-2005 годов рождения среди девочек лучшей стала Екатерина Вершанская, среди мальчиков - Егор Пудов.

В забеге на 2 км первое место заняли Анна Зеленова и Максим Круглов. Победителями на дистанции в 4 км стали Екатерина Калачева и Александр Орлов. Всех победителей наградили кубками, медалями и дипломами, а призеров — медалями и дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU