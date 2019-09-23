Куда жаловаться владимирцам, если не включают отопление

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-23T11:23:26+03:00

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Во Владимире официально отопительный сезон начался 23 сентября. Отопление в домах будут включать постепенно, до 27 сентября, к этому же дню батареи должны заработать на полную мощность.

Хотя по данным проверок, многоквартирные дома Владимира готовы к отопительному периоду на 100%, без накладок и сбоев, очевидно, не обойдется - сети у нас, как их не перекладывай, все еще частично старые и изношенные.

Поэтому с понедельника во Владимире при городском управлении ЖКХ начинает работать «горячая линия» по вопросам качества теплоснабжения.

Туда можно жаловаться, если другие способы решения проблем не помогают. Вначале, если с отоплением что-то не то (например, весь дом уже с теплом, а ваш подъезд нет), надо звонить в свою управляющую компанию или аварийную службу. И только если это не дает результата - по телефонам «горячей линии»: 53-26-30, 53-42-36, 45-01-04 — по будним дням в рабочее время.

В нерабочее время по вопросам качества теплоснабжения можно звонить по телефонам 53-11-48 или 05.

ИСТОЧНИК KP.RU