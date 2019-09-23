В сельских школах Владимирской области открывается 21 образовательный центр

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-23T10:51:01+03:00

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Во вторник, 24 сентября, во Владимирской области одновременно со всей страной в формате марафона откроются образовательные центры при сельских школах «Точки роста». Специализированные центры образования цифрового и гуманитарного профилей создаются в рамках федерального проекта «Современная школа», основная идея - модернизация школ в глубинке, чтобы талантливые дети из деревень и маленьких поселков имели доступ к полноценному образованию.

Всего во Владимирской области откроется 21 «Точка роста» в 15 районах (в округе Муром, в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусь-хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Юрьев-Польском районах).

Занятия в «Точках роста» будут идти не только в учебное время, современное цифровое оборудование можно будет использовать и после уроков для того, чтобы дети (и желающие взрослые) могли получать доступ к знаниям.

В 2020 в регионе будет создано еще 42 центр «Точки роста" (в перспективе их будет несколько в одном муниципалитете), в 2021 - еще 21 центр. Причем с 2020 года «Точки роста» будут появляться не только в селах и деревнях, но и в малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Всего к концу 2021 года в области будут модернизированы 84 городские и сельские школы. Занятия в «Точках роста» проводят учителя технологии, информатики, ОБЖ и педагоги дополнительного образования, которые прошли специализированный онлайн-курс по методике преподавания, а также обучение на предметных сессиях на базе детского технопарка «Кванториум-33».

ИСТОЧНИК KP.RU