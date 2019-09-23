Во Владимирской области обещают ночные заморозки

СЕГОДНЯ 10:24 2019-09-23T10:24:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области по прогнозам синоптиков ближайшие три ночи будут очень холодными. Температура в ночной период с 23 по 26 сентября будет опускаться до -2 градусов, а днем будет не выше +6. Садоводам и дачникам рекомендуют побыстрее собрать остатки урожая, а теплолюбивые растения укрыть на зиму.

И главное - спасатели предупреждают: будьте осторожнее с отоплением! Во Владимире тепло в дома начнут давать только в понедельник, 23 сентября, после обеда. Отопление сначала появится в юго-западном районе, затем в Добром, в центре и в районе улиц Горького, Мира и проспекта Строителей. Причем давать тепло будут потихоньку, на полную мощность батареи заработают только к 27 сентября. К этой же дате тепло должны дать по всему городу.

Это значит, что сотни и тысячи владимирцев ближайшие три дня будут греться, как умеют - включать электрообогреватели и газовые плиты. Спасатели предупреждают: использовать бытовой газ для обогрева категорически запрещено! Это чревато пожарами. А электрообогреватели допустимы только фабричные, не самодельные, и только в исправном состоянии. Их нельзя оставлять без присмотра и нельзя ничем накрывать.

Будьте бдительны, не допустите пожара!

ИСТОЧНИК KP.RU