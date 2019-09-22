Владимирский Роспотребнадзор прикрыл сеть доставки роллов
В Роспотребнадзор по Владимирской области обратился мужчина. Он отравился продукцией, которую заказал через интернет-сайт «Фудзи». Специалисты ведомства выехали с внеплановой проверкой и нашли массу нарушений. Приводим несколько из них:
- в производственном цехе, где готовят блюда, нет раковины с подводкой горячей и холодной воды,
- стены производственных помещений отделаны бумажными обоями, что полностью исключает проведение влажной уборки и дезинфекции. На потолках - картонные панели вместо штукатурки и побелки,
- не соблюдаются правила товарного соседства. В одном морозильном ларе хранили рыбу и копченые грудки.
- приготовление осуществляется «на глаз»
- не проводится контроль за качеством изготавливаемой продукции, мойкой и дезинфекцией инвентаря и оборудования. Программа производственного контроля и протоколы лабораторных исследований не представлены.
За выявленные нарушения был составлен протокол об административном правонарушении. Дело рассматривал Ленинский районный суд, который приостановил деятельность заведения на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU