2019-09-22T16:38:08+03:00
Происшествия

Владимирский Роспотребнадзор прикрыл сеть доставки роллов

Владимирец отравился и обратился в ведомство
Валерия ПРОНИНА
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В Роспотребнадзор по Владимирской области обратился мужчина. Он отравился продукцией, которую заказал через интернет-сайт «Фудзи». Специалисты ведомства выехали с внеплановой проверкой и нашли массу нарушений. Приводим несколько из них:

- в производственном цехе, где готовят блюда, нет раковины с подводкой горячей и холодной воды,

- стены производственных помещений отделаны бумажными обоями, что полностью исключает проведение влажной уборки и дезинфекции. На потолках - картонные панели вместо штукатурки и побелки,

- не соблюдаются правила товарного соседства. В одном морозильном ларе хранили рыбу и копченые грудки.

- приготовление осуществляется «на глаз»

- не проводится контроль за качеством изготавливаемой продукции, мойкой и дезинфекцией инвентаря и оборудования. Программа производственного контроля и протоколы лабораторных исследований не представлены.

За выявленные нарушения был составлен протокол об административном правонарушении. Дело рассматривал Ленинский районный суд, который приостановил деятельность заведения на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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