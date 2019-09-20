Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Вяткино

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-20T10:55:54+03:00

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Следственный комитет Владимирской области начал доследственную проверку по факту гибели двух человек на пожаре в поселке Вяткино Судогодского района.

Квартира в пятиэтажном панельном доме в поселке Вяткино (№3 по улице Прянишникова) загорелась около 8 вечера 19 сентября. Соседи позвонили в МЧС, приехали спасатели, огонь был потушен. После этого в квартире №57, где начался пожар, были обнаружены тела женщины и мужчины.

В квартире жили 51-летний мужчина и его 81-летняя мать. Следователи СК по Владимирской области опросили соседей и родственников. Все утверждали, что давно опасались чего-то подобного. Несмотря на то, что мужчина и его пожилая мать были людьми тихими, сын часто выпивал, и соседи опасались, что он заснет с непотушенной сигаретой.

Именно эта причина – неосторожное курение - рассматривается в качестве основной версии произошедшего.

Глава поселка Вяткино совместно со специалистами оценил техническое состояние жилого дома, власти оказывают необходимое содействие жителям соседних квартир, пострадавших при ликвидации пожара.

Следователем СК России после оценки всех обстоятельств происшествия будет принято решение - возбуждать ли уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU