Во Владимире закрыли доставку японских блюд

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-20T10:50:50+03:00

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Горожанин, заказывавший доставку блюд японской кухни через сайт, решил, что отравился иностранными лакомствами и пожаловался в региональное управление Роспотребнадзора. Его сотрудники провели проверку и выявили множество нарушений: в цехе, где готовили еду, не было раковины с подведенной водой, вытяжки не было, помещение, где выдавали готовую еду, не было отгорожено, отсутствовало бактерицидная лампа, стены были поклеены бумажными обоями, а потолки – картоном, что не позволяло проводить влажную уборку и дезинфекцию. Кроме того, само помещение было слишком маленьким, при готовке нарушались технологические процессы, а продукты хранились с нарушениями, а контроль отсутствовал. Специалисты Управления Роспотребнадзора пришли к выводу, что нарушения не обеспечивают безопасность готовой продукции и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью владимирцев. Ленинский районный суд согласился с этими доводами и приостановил деятельность на тридцать суток.

ИСТОЧНИК KP.RU