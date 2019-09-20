В поселке Вяткино при пожаре в многоквартирном доме погибли двое человек

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-20T10:24:06+03:00

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Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Прянишникова спасатели получили 19 сентября около 8 часов вечера. Когда пожарные приехали на место, из окна на четвертом этаже полыхало пламя, а в подъезде возникло сильное задымление. Жильцы пятого этажа оказались буквально заблокированными в своих квартирах. 8 человек, из которых было четверо детей, пожарные вывели на улицу, используя специальные спасательные устройства, подключенные к дыхательным аппаратам. Но после того, как пламя потушили, были обнаружены тела мужчины и женщины. Предварительная причина пожара- неисправность электрооборудования. Огонь тушили 26 человек и 9 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/733164" frameborder="0"></iframe> пожар в Вяткино.ГУ МЧС по Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU