2019-09-20T10:24:06+03:00
Происшествия

В поселке Вяткино при пожаре в многоквартирном доме погибли двое человек

Пожарные успели спасти 8 человек, в том числе четверо детей
Елена Масленникова
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При пожаре в Вяткино погибли 2 человекаПри пожаре в Вяткино погибли 2 человекаФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Прянишникова спасатели получили 19 сентября около 8 часов вечера. Когда пожарные приехали на место, из окна на четвертом этаже полыхало пламя, а в подъезде возникло сильное задымление. Жильцы пятого этажа оказались буквально заблокированными в своих квартирах. 8 человек, из которых было четверо детей, пожарные вывели на улицу, используя специальные спасательные устройства, подключенные к дыхательным аппаратам. Но после того, как пламя потушили, были обнаружены тела мужчины и женщины. Предварительная причина пожара- неисправность электрооборудования. Огонь тушили 26 человек и 9 единиц техники.

пожар в Вяткино.ГУ МЧС по Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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