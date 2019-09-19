2019-09-19T17:49:33+03:00
Общество

Мэром Коврова стал Юрий Морозов

За него проголосовали 22 депутата местного горсовета
Сергей МОРКОВКИН
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19 сентября депутаты седьмого созыва ковровского горсовета выбрали главу города. Им ожидаемо стал Юрий Морозов - заместитель бывшего главы города по ЖКХ. За него свои голоса отдали 22 депутата. Еще шесть народных избранников проголосовали за другого кандидата Светлану Степанову. Один депутат свой бюллетень испортил.

Отметим, весной 2019 года в Коврове отменили прямые выборы главы города. Теперь мэра избирают по конкурсу депутаты горсовета.

Днем ранее депутаты горсовета выбрали председателя СНД. Им стал бывший мэр города Анатолий Зотов - последний, избранный прямым путем градоначальник Коврова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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