В Коврове молодой преподаватель академии пойдет под суд за взятку в 3500 рублей

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-19T16:46:36+03:00

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В мае 2019 года 25-летний преподаватель Ковровской государственной технологической академии имени В.А.Дегтярева получил от студента 3500 рублей за лабораторные работы и зачет, которые учащийся и не собирался сдавать. На преподавателя завели уголовное дело. Обвиняемый вину свою признал. Ему может грозить либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы до года.

ИСТОЧНИК KP.RU