«Ростелеком» организовал в «РЖД Интернешнл» управление печатью

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-19T15:18:57+03:00

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«Ростелеком» внедрил в компании «РЖД Интернешнл»1 услугу «Управляемый сервис печати». Национальный цифровой провайдер развернул на площадке клиента систему управления печатью, которая обеспечивает бесперебойность и безопасность услуги, контролирует использование многофункционального устройства (МФУ), принтеров и нагрузку на них, а также позволяет сократить финансовые издержки на расходные материалы.

В сервисе реализована функция аутентификации сотрудника по карте-пропуску или ПИН-коду непосредственно на принтере, что исключает возможность утечки информации. Система печати интегрирована с информационными системами клиента и помогает ему управлять доступом персонала, устанавливать лимиты печати и выгружать подробную отчетность. С помощью услуги заказчик также получил возможность экономить бумагу: нет забытых документов, черновиков, поскольку их распечатка происходит только после идентификации пользователей.

Дмитрий Угнивенко, директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Услуга «Управляемый сервис печати» предназначена для заказчиков из органов государственной власти, лечебно-профилактических и образовательных учреждений, многофункциональных центров. Она также интересна коммерческому сектору: банкам, страховым компаниям, торговым сетям, центрам логистики и грузоперевозок. Клиенты получают возможность снизить финансовую нагрузку на бизнес за счет перехода на OPEX-модель, сократить издержки на содержание персонала по обслуживанию техники и закупку расходных материалов, а также повысить качество печати. Специалисты «Ростелекома» следят за уровнем тонера, работоспособностью принтеров и МФУ. Заказчикам не нужно покупать технику, тратить деньги на обслуживание и ремонт, платить за нее налоги».

Дмитрий Кантер, начальник службы безопасности и IT компании «РЖД Интернешнл»:

«Мы довольны потребительскими свойствами услуги от компании «Ростелеком». Нас устраивает финансовая прозрачность, уровень технической поддержки, тарифы с оптимальным соотношением цена/качество, а также широкий модельный ряд оборудования для печати, что позволяет сделать выбор с учетом конкретных задач бизнеса».

Услуга «Управляемый сервис печати» от «Ростелекома» избавляет заказчика от забот об офисной технике. В аренду предоставляется печатное оборудование любой мощности под разные запросы. Компания организует его установку, настройку и техническое сопровождение. При подключении сервиса клиент получает от компании дополнительные гарантии качества, которые обеспечиваются штатом высококвалифицированных специалистов, наличием сертифицированного оборудования от ведущих производителей и оригинальных расходных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU