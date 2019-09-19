2019-09-19T14:37:01+03:00
Звезды

Владимирский камерный хор выступит с произведениями композиторов XXI века

Концерт пройдет 20 сентября
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В продолжение открытия концертного сезона Владимирский камерный хор под управлением Татьяны Гринь подготовил интересную и разнообразную программу из произведений современных композиторов.

Некоторые авторы из предыдущего столетия гармонично ее дополнят.

Настоящим подарком для слушателей будет участие в концерте одного из представленных композиторов. В исполнении камерного хора прозвучат: Фалик. «Незнакомка»; Бойко. «Серебряный ветер»; Екимов. «Кенгуру»; Королев. «Мы не пьём вина»; Калистратов. «За Кубанью»; русская народная песня «Да по речушке утёнушка плавала»; Randy Newman. «Short People»; Freddie Mercury. «Bohemian Rhapsody»; Шнитке. «Концерт для хора» на стихи Нарекаци; Федоров. «Звуки музыки»; Смирнов. «Крестьянский парень».

Солистка – Татьяна Прокушкина (сопрано). Партия фортепиано: Дмитрий Федоров и Александра Рыжова.

Концерт пройдет 20 сентября. Начало – в 18:30. Цена билета: 300-400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суздаль входит в топ-5 самых популярных городов для новогоднего путешествия
Владимирские волейболисты начали сезон играми в Кубке России
Спортсменка из Владимирской области выиграла Кубок России по спорту ПОДА
В Ковровском районе откроют «Крепость-острог князей Пожарских»
Муромлянка избила и покусала полицейского - мужчину госпитализировали
У Владимирского областного колледжа культуры и искусств появится своя спортивная площадка
Вязниковец выпил и украл мопед
В субботу во Владимире пройдет «Кросс нации»
На площади Победы установили новые опоры контактной троллейбусной сети
В субботу в Суздале состоится очередной фестиваль медовухи
Минфин РФ одобрил строительство платной трассы Москва-Владимир
Куда владимирцам жаловаться на незаконную сдачу квартир и зарплату в конвертах