Владимирский камерный хор выступит с произведениями композиторов XXI века

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-19T14:37:01+03:00

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В продолжение открытия концертного сезона Владимирский камерный хор под управлением Татьяны Гринь подготовил интересную и разнообразную программу из произведений современных композиторов.

Некоторые авторы из предыдущего столетия гармонично ее дополнят.

Настоящим подарком для слушателей будет участие в концерте одного из представленных композиторов. В исполнении камерного хора прозвучат: Фалик. «Незнакомка»; Бойко. «Серебряный ветер»; Екимов. «Кенгуру»; Королев. «Мы не пьём вина»; Калистратов. «За Кубанью»; русская народная песня «Да по речушке утёнушка плавала»; Randy Newman. «Short People»; Freddie Mercury. «Bohemian Rhapsody»; Шнитке. «Концерт для хора» на стихи Нарекаци; Федоров. «Звуки музыки»; Смирнов. «Крестьянский парень».

Солистка – Татьяна Прокушкина (сопрано). Партия фортепиано: Дмитрий Федоров и Александра Рыжова.

Концерт пройдет 20 сентября. Начало – в 18:30. Цена билета: 300-400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU