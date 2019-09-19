Суздаль входит в топ-5 самых популярных городов для новогоднего путешествия

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-19T14:30:31+03:00

И это несмотря на то, что аренда жилья в городе недешевая

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Суздаль вошел в пятерку городов для новогодних каникул. В рейтинге, составленным российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, город расположился на пятом месте.

Туристы планируют поездки на новогодние каникулы на 2 - 6,5 ночей и потратят на аренду жилья от 2 до 19 тысяч рублей в сутки.

Аренда жилья в Суздале обойдется туристам дороже всего. 4 ночи будут стоить 19125 рублей. А, например, гости Севастополя за 4 ночи заплатят всего 3630 рублей.

Лидерами рейтинга стали Ялта, Сочи и Севастополь. Список городов составлен на основании оплаченных заявок (броней) на период с 31 декабря по 9 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU