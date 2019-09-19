Владимирские волейболисты начали сезон играми в Кубке России

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-19T14:09:55+03:00

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Волейболисты клуба «Владимир» начали сезон в лиге «А» играми в рамках Кубка России.

На предварительном этапе Кубка России среди мужских команд имени Константина Ревы в Казани владимирцы встречались с волейболистами клуба «Зенит-Казань» и потерпели поражение - 3:1 (25:11, 25:14, 24:26, 25:22).

Первые две партии прошли с заметным преимуществом хозяев, а в третьей, когда на площадку вышли ближайшие резервисты «Зенит-Казань», владимирцы смогли выиграть партию. Однако в четвертом сете волейболисты столицы Татарстана вновь взяли игру в свои руки и одержали итоговую победу, а владимирская команда, состоящая из молодых игроков, получила неоценимый опыт.

В дальнейшем на предварительном этапе Кубка России соперниками ВК «Владимир» станут команды «Грозный» из одноименного города, «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Трансгаз Ставрополь» (Кисловодск) и «Енисей» (Красноярск).

Второй тур Кубка России состоится в Красноярске с 8 по 12 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU