Спортсменка из Владимирской области выиграла Кубок России по спорту ПОДА

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-19T14:06:05+03:00

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Спортсменка из Владимирской областной Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Анастасия Мамадамирова завоевала золотую медаль Кубка России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по пауэрлифтингу, который проходит сейчас в Алуште.

Анастасия выступала в весовой категории «До 50 кг» и показала результат 102 кг. Кроме Мамадамировой, от Владимирской области на Кубке также выступят Надежда Сычева и Вера Муратова, представляющие весовые категории «73 кг» и «86 кг» соответственно.

Турнир продлится до 22 сентября.В нем принимают участие более 120 спортсменов из 36 регионов России.

Одновременно с Кубком России по спорту ПОДА в Алуште проходит чемпионат России по спорту слепых. На этих соревнованиях от Владимирской области выступают также три человека: Евгений Попков, Наталья Сучкова и Никита Андреев в весовых категориях «56 кг», «60 кг» и «75 кг» соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU