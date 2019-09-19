Муромлянка избила и покусала полицейского - мужчину госпитализировали

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-19T13:51:18+03:00

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12 сентября 2019 года в полицию обратился муромлянин, который сообщил, что его бывшая супруга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии двух малолетних детей ведет себя неадекватно. На место незамедлительно приехали сотрудник ПДН и представитель органов опеки. Женщина препятствовала проходу полицейского в квартиру. Сначала она его ударила, а потом укусила. Несмотря на это, полицейский свои должностные обязанности выполнил - детей передали отцу, но стража порядка пришлось госпитализировать. За причинение насилия в отношении представителя власти, на мать двоих детей завели уголовное дело. Она раскаялась в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU