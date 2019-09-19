У Владимирского областного колледжа культуры и искусств появится своя спортивная площадка

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-19T13:50:51+03:00

В общей сложности на строительство было направлено около 5 млн рублей

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20 сентября во Владимирском областном колледже культуры и искусства состоится торжественное открытие новой спортивной площадки. К этой дате студенты и преподаватели колледжа подготовили праздник «ФизКульт».

Площадка предназначена для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и бегом. На ней также находятся турники, рукоходы, лабиринт, скамья для работы над мышцами пресса. По периметру располагается наружное освещение, что позволит заниматься спортом не только на уроках физической культуры, но и вечером в свободное от учебы время.

В рамках торжественного мероприятия пройдёт открытый чемпионат колледжа по отдельным видам спорта, в котором примут участие студенты Владимирского областного музыкального колледжа и студенты областного колледжа культуры, затем состоится награждение победителей чемпионата.

Все желающие смогут принять участие в танцевальном флешмобе. Начало - в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU