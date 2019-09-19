Вязниковец выпил и украл мопед

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-19T13:30:21+03:00

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Вязниковец обратился в полицию с заявлением о краже мопеда. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Правоохранители через несколько дней транспортное средство нашли, и воришку тоже. Злоумышленник признался, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, гулял по улице и заметил оставленный без присмотра мопед. Беспечность хозяина ТС вдохновила воришку «на подвиг». Парень решил, что мопед ему самому пригодится, и украл его. По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, транспортное средство у мужчины изъяли и вернули владельцу. За кражу вязниковца будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU