2019-09-19T13:23:20+03:00
Общество

На площади Победы установили новые опоры контактной троллейбусной сети

Она обошлась в 2,8 миллиона рублей
Артём Черепанов
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На площади Победы установили 10 новых опор контактной троллейбусной сети из оцинкованного металла взамен старым бетонным. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Владимира.

Замена контактной сети приурочена к предстоящему празднованию 75-летнию Великой Победы (будет отмечаться в мае 2020 года). Сметная стоимость работ составила 2,8 миллиона рублей. Все опоры вкопаны в землю на 3,7 метра. Часть работ проводилась по ночам.

В ближайшее время на опорах подключат троллейбусную контактную сеть. Кроме того, на них поставят фонари, камеры видеонаблюдения и громкоговорители. После завершения монтажных работ сотрудники МКУ «Благоустройство» выкопают старые опоры и благоустроят территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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