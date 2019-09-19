Куда владимирцам жаловаться на незаконную сдачу квартир и зарплату в конвертах

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-19T10:52:54+03:00

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В городской администрации Владимира при финансовом управлении существуют специальные телефоны «горячих линий», по которым можно сообщить о разных незаконных действиях всяких предпринимателей.

Принимаются в первую очередь сообщения о выплате зарплаты «в конвертах» работодателями - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории города Владимира. В сообщениях необходимо указывать Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес местонахождения.

Также можно позвонить и рассказать о квартирах, которые сдаются в аренду, если вам известно, что собственник делает это нелегально и не платит налогов. В сообщениях необходимо указывать Ф.И.О. лица, сдающего квартиру, адрес фактического проживания, контактный телефон.

Сообщать можно по телефонам 53-00-38, 53-03-67 с 8.30 до 17.00 кроме выходных и праздничных дней.

Администрация гарантирует анонимность.

ИСТОЧНИК KP.RU