2019-09-19T10:37:42+03:00
Общество

На Пекинке в Покрове - очередное ограничение движения

Там ремонтируют асфальт
Вероника ПАНИНА
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На трассе М7 «Волга» с 18 сентября начался ремонт дорожного покрытия в Покрове - как называют это дорожники, «устройство слоев износа». Это не капитальный ремонт, а лишь замена верхнего слоя асфальта. Дело в том, что на участке с 101 по 103 километр федеральной трассы дорожное покрытие в таком состоянии, что это уже может стать причиной аварий.

Для выполнения работ дорожники последовательно будут закрывать по 500 метров каждой из четырех полос. Таким образом, для движения останутся только 3 полосы. Максимальная скорость на участке дорожных работ будет ограничена до 40 км/ч.

Во время работ поврежденный верхний слой асфальта с трещинами и провалами отфрезеруют, поверх уложат новое тонкослойное покрытие. Работы планируется завершить к концу ноября. Обещают, что новое покрытие будет обладать необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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