Во Владимире начался отопительный сезон
19 сентября начнут подключать детские сады, школы и больницы
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Глава администрации города Владимира Андрей Шохин 18 сентября подписал постановление "О начале отопительного периода". По нему уже с 19 сентября в областном центре начнут пускать горячую воду в батареи.
Первыми, как обычно, подключат объекты социальной сферы, в том числе детские сады, школы, дома культуры и больницы. Многоквартирные жилые дома смогут "согреться" чуть позже - с 23 сентября. Подключать районы будут по утвержденному графику.
График включения отопления в жилом фонде можно найти на сайте администрации города - www.vladimir-city.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU