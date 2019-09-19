Во Владимире начался отопительный сезон

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-19T08:42:19+03:00

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Глава администрации города Владимира Андрей Шохин 18 сентября подписал постановление "О начале отопительного периода". По нему уже с 19 сентября в областном центре начнут пускать горячую воду в батареи.

Первыми, как обычно, подключат объекты социальной сферы, в том числе детские сады, школы, дома культуры и больницы. Многоквартирные жилые дома смогут "согреться" чуть позже - с 23 сентября. Подключать районы будут по утвержденному графику.

График включения отопления в жилом фонде можно найти на сайте администрации города - www.vladimir-city.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU