В Ковровском районе поймали троих нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-18T17:27:46+03:00

Все они ранее привлекались к ответственности за езду в состоянии опьянения

Изменить размер текста: A A

Возбуждено три уголовных дела на ковровчан, которых поймали за рулем в нетрезвом виде. 13 сентября попался первый - 63-летний мужчина. Он прошел медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя.

14 сентября в поселке Мелехово остановили 35-летнего ковровчанина, который также был пьян. А 15 сентября попался 37-летний водитель "БМВ". Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По внешним признакам он тоже сел пьяным за руль.

Все водители уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU