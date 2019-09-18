2019-09-18T17:27:46+03:00
Происшествия

В Ковровском районе поймали троих нетрезвых водителей

Все они ранее привлекались к ответственности за езду в состоянии опьянения
Валерия ПРОНИНА
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Возбуждено три уголовных дела на ковровчан, которых поймали за рулем в нетрезвом виде. 13 сентября попался первый - 63-летний мужчина. Он прошел медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя.

14 сентября в поселке Мелехово остановили 35-летнего ковровчанина, который также был пьян. А 15 сентября попался 37-летний водитель "БМВ". Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По внешним признакам он тоже сел пьяным за руль.

Все водители уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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