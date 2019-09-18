В Ковровском районе поймали троих нетрезвых водителей
Все они ранее привлекались к ответственности за езду в состоянии опьянения
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Возбуждено три уголовных дела на ковровчан, которых поймали за рулем в нетрезвом виде. 13 сентября попался первый - 63-летний мужчина. Он прошел медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя.
14 сентября в поселке Мелехово остановили 35-летнего ковровчанина, который также был пьян. А 15 сентября попался 37-летний водитель "БМВ". Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. По внешним признакам он тоже сел пьяным за руль.
Все водители уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом виде.
ИСТОЧНИК KP.RU