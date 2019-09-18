Во Владимире вдвое увеличилось число компаний, решивших «быть в плюсе» с «Ростелекомом»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-18T17:08:45+03:00

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За год пользу от внедрения комплексного пакетного предложения «Быть в плюсе» оценили свыше 1 600 предприятий малого и среднего бизнеса Владимирской области. Выбор оптимального пакета услуг в зависимости от конкретных задач бизнеса с оплатой по единому счёту позволяет сэкономить до 70% от первоначальной стоимости отдельных сервисов.

Пакет «Быть в плюсе», кроме двух базовых сервисов – доступа в интернет и мобильной связи – включает шесть дополнительных услуг «Ростелекома» на выбор: «Телевидение для бизнеса», «Виртуальная АТС», «Wi-Fi для бизнеса», «Видеонаблюдение», «Номер 8 800» и сервис «СМС-реклама».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Ровно год назад «Ростелеком» представил владимирскому бизнесу пакетное решение «Быть в плюсе». За это время предложение стало популярным у предпринимателей. И это не просто слова: уже тысяча шестьсот предприятий малого и среднего бизнеса проголосовали рублём за наше предложение. Только за текущий год число этих компаний выросло в два раза. Параметры пакета можно настроить с учётом текущих задач, локации бизнеса и количества сотрудников. И всё это базируется на быстром интернете от «Ростелекома» и удобном интерфейсе управления сервисами. В дополнение ко всему, единый счёт за услуги в личном кабинете значительно экономит время и позволит заняться другими бизнес-задачами».

Абонентам-юридическим лицам доступны несколько пакетов на выбор с различной скоростью интернета и нужным количеством SIM-карт. Предложение «Быть в плюсе +1» ориентировано на компании с небольшим штатом и включает в себя услугу доступа в интернет на скорости 10 Мбит/с и одну SIM-карту, которую можно использовать для онлайн-кассы. Ещё одну из услуг – «Видеонаблюдение», «Wi-Fi для бизнеса», «Номер 8-800», «Виртуальную АТС», «Телевидение для бизнеса» или «СМС-рекламу» – клиент получает со скидкой в 50%. «Быть в плюсе +2» дает возможность приобрести два дополнительных сервиса за половину стоимости, три SIM-карты и доступ в интернет на скорости до 30 Мбит/с. «Быть в плюсе +3» – выход в Сеть на скорости до 100 Мбит/с, пять SIM-карт и три услуги с 50-процентной скидкой.

ИСТОЧНИК KP.RU