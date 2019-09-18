Владимирские врачи сумели спасти жизнь пациенту с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты

СЕГОДНЯ 16:52 2019-09-18T16:52:08+03:00

Как правило, при такой травме человек всегда умирает

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Даже несмотря на своевременное лечение, в первые два месяца после операции погибает до 90 процентов пациентов. Этой трагедии удалось избежать в Муроме. И все благодаря слаженной работе врачей Областной клинической больницы, Муромской городской больницы №3 и Муромской станции скорой медицинской помощи.

Пациент был экстренно госпитализирован в отделение реанимации Муромской городской больницы №3, а затем прооперирован сосудистым хирургом ОКБ в хирургическом отделении муромской больницы. Поскольку пациент находился в крайне тяжелом состоянии, его нельзя было госпитализировать во Владимир. В Муром срочно выехал сосудистый хирург ОКБ Алексей Носов. Пока он находился в пути, его коллеги из Мурома прилагали титанические усилия по стабилизации состояния пациента. И это им удалось – были выиграны драгоценные минуты.

Алексей Носов в ходе пятичасовой операции удалил аневризму брюшного отдела аорты и правой общей подвздошной артерии. При этом он протезировал больные сосуды в брюшной полости и паху, сумев восстановить кровоток в аорте, в органах брюшной полости и нижних конечностях. Послеоперационный период протекал без осложнений. На 17-й день после операции пациент был выписан домой.

Этот уникальный случай в клинической практике наших врачей произошел еще в 2018 году, но медики только сейчас предали его огласке, поскольку сохранялся риск осложнений в последствии. По словам медиков, сейчас пациент чувствует себя хорошо и ведет полноценный образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU