2019-09-18T16:36:51+03:00
Общество

В КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК будет проходить фестиваль MANHATTAN SHORT 2019.

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Manhattan short проходит в России на постоянной основе с 2007 года и приобрел уже армию поклонников в разных городах. Фестиваль проходит одновременно в 400 городах мира и именно кинозрители выбирают лучший фильм и лучшего актера путем голосования.

Это очень важный момент, так как наши кинозрители чувствуют причастность к большому событию и с нетерпением ждут результатов голосования.

Сайт в России

Сроки фестиваля 30 сентября - 06 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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