В КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК будет проходить фестиваль MANHATTAN SHORT 2019.
Изменить размер текста:
Manhattan short проходит в России на постоянной основе с 2007 года и приобрел уже армию поклонников в разных городах. Фестиваль проходит одновременно в 400 городах мира и именно кинозрители выбирают лучший фильм и лучшего актера путем голосования.
Это очень важный момент, так как наши кинозрители чувствуют причастность к большому событию и с нетерпением ждут результатов голосования.
Сроки фестиваля 30 сентября - 06 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU