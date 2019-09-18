2019-09-18T16:12:02+03:00
Политика

Главой Гусь-Хрустального горсовета стал Николай Балахин

Он уже был спикером местного СНД
Сергей МОРКОВКИН
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17 сентября на тайном голосовании нового созыва совета народных депутатов города Гусь-Хрустального был избран депутат Николай Балахин. Его кандидатуру выдвинула фракция "Единая Россия".

Николай Балахин набрал 12 голосов в свою пользу, его конкурент Виктор Шохрин получил 8 голосов.

Отметим, Николай Балахин уже был председателем Гусь-Хрустального горсовета с 2004 по 2013 годы. С 2013 по 2017 годы он был главой города, после чего некоторое время работал в администрации Владимирской области. В советское время 56-летний Балахин - выпускник Московского юридического института - работал в УВД, дойдя до должности заместителя начальника городской полиции. В политике с 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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